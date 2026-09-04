Seahawks culminan venta récord a familia Khosla

Los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl, cuentan oficialmente con nuevos propietarios.

Los Seahawks anunciaron el jueves que se ha cerrado la venta de la franquicia, pasando del patrimonio de Paul Allen a un grupo liderado por la familia Khosla. Vinod Khosla, su esposa Neeru Khosla y su hijo, Neal Khosla, son ahora los propietarios mayoritarios.

Los demás propietarios de la NFL votaron unánimemente el 26 de agosto para aprobar la venta por 9,612 millones de dólares, el precio de compra más alto jamás pagado por un equipo de la NFL.

“Nos sentimos honrados y entusiasmados por comenzar este nuevo capítulo”, declaró la familia Khosla en un comunicado. “Los Seahawks son conocidos por su cultura de campeonato, su fútbol ganador y su profunda conexión con los ’12s’ y el Noroeste del Pacífico. Esperamos conectar con la comunidad de Seattle y construir sobre el legado y las tradiciones que hacen tan especial a esta franquicia. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los inversores que se unen a nuestro grupo de propietarios y a todos los que nos han apoyado durante el proceso de venta”.

Vinod Khosla —cofundador de Sun Microsystems y fundador de la firma de capital de riesgo Khosla Ventures— ostentará el cargo de presidente del consejo. Neeru Khosla figura como propietaria mayoritaria y presidenta de la Seahawks Charitable Foundation, mientras que Neal Khosla aparece como vicepresidente del consejo.

La familia será presentada formalmente en una conferencia de prensa el próximo miércoles en el Lumen Field, donde los Seahawks inaugurarán su temporada contra los New England Patriots, reeditando el enfrentamiento del Super Bowl LX.

En respuesta a un tuit publicado el miércoles, Vinod Khosla afirmó que le “encantaría” que Jody Allen izara la bandera ceremonial “12” antes del partido. Allen había controlado el equipo desde el fallecimiento de su hermano, Paul Allen —cofundador de Microsoft y quien salvó el fútbol americano profesional en Seattle— en 2018.

Según el anuncio del jueves, el nuevo grupo de propietarios de los Seahawks también incluye a: Mark Stevens, la familia Aramburuzabala, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Gonzalo Hevia Baillères, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity, y Sixth Street.