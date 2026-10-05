Se veía venir la licencia de Marco Bonilla, René Chavira tendrá sus propios proyectos: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que con la licencia de Marco Bonilla Mendoza a la presidencia municipal se abre una oportunidad para René Chavira, quien conoce al sector empresarial, las necesidades y será una buena representación.

En este sentido informó que Marco Bonilla se separará del cargo por aspiraciones a la gubernatura y esto ya era evidente para el sector empresarial ante las elecciones y procesos de partidos que se ven en la actualidad.

“Nosotros no estamos viendo un suplente estamos viendo un nuevo alcalde con nuevas ideas, nuevos proyectos, cambios y mejoras, cuando viene algo nuevo viene con muchas cosas y así lo vemos, viene con muchos proyectos, regular el trabajo y lo vemos positivo porque esto va a durar casi 10 meses”, comentó.

Asegura que se espera un redoble del trabajo y esfuerzo, se verá un alcalde nuevo con miras a mejorar el proceso.

“Esperamos mucho de él”, fueron las palabras del máximo líder empresarial a René Chavira, este último ha sido director de Desarrollo Económico de Chihuahua (DESEC), conoce perfectamente el sector empresarial, sabe lo que hace falta y aun que no sea empresario 100% es un conocedor.

“El ser del sector empresarial, lo que necesitamos es una ciudad que genere más empleo y más competitiva, pues el estado debe de recuperarse”, comentó.