Se siente el otoño; bajan temperaturas en territorio estatal y prevén máxima de 23°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el ingreso de nuevos frentes fríos favorecerá un descenso gradual de las temperaturas durante octubre, principalmente por las mañanas y en la zona serrana.

Este viernes se mantendrán condiciones de fresco a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde y frío en la zona serrana.

⚠️En estados del noroeste, norte y occidente de #México🇲🇽, además de la #PenínsulaDeYucatán se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/jdFkuzNQZH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2026

Se esperan rachas superiores a 55 km/h en Juárez y mayores a 45 km/h en Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Casas Grandes, Madera, Bocoyna, Guachochi, Balleza y Coyame del Sotol.

Las lluvias de este viernes serán de 2.1 a 5 mm en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Galeana, además de precipitaciones

aisladas de 0.1 a 2 mm en otras regiones del estado.

Entre las temperaturas previstas para el viernes destacan 23°C en Chihuahua, 21°C en Juárez, 22°C en Janos, 21 °C en Madera, 24 °C en Cuauhtémoc, 29 °C en Ojinaga, 26 °C en Delicias y 22 °C en Parral. Chínipas podría alcanzar los 36 °C.