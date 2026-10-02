Trump asegura que “aniquilar a Irán” es la única vía para lograr la paz mundial

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronunció con dureza en una entrevista con la revista TIME en la que abogó por “aniquilar a Irán”, calificándolo como la única opción para restablecer la estabilidad en el mundo

“Porque al aniquilar a Irán, habremos traído la paz al mundo. Con Irán, no creo que alguna vez se pueda alcanzar la paz”, respondió a una pregunta sobre cómo encajan estas amenazas, que el mandatario ya había formulado anteriormente, con el hecho de que se autodenomine “presidente de la paz”.

Trump comentó también los reportes surgidos en medios de que Washington podría intensificar los bombardeos después de las elecciones de medio mandato. “Es posible”, admitió, negándose a ofrecer más detalles.

Por su parte, según reveló Reuters, Irán estaría preparando una respuesta más amplia y contundente en caso de que EE.UU. reanude los ataques militares a gran escala contra el país, mientras mantiene abierta una vía diplomática que los funcionarios iraníes consideran con pocas probabilidades de prosperar. En este contexto, altos comandantes estarían analizando el alcance, los objetivos y el momento de una eventual represalia.