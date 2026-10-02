Retiró DSPM de las calles 24 armas cortas y más de dos kilos de sustancias en septiembre

Un total de 24 armas cortas y más de dos kilogramos de diversas sustancias fueron asegurados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) durante septiembre, como parte de las acciones operativas desplegadas en Chihuahua capital.

El reporte mensual de la corporación también contabilizó 15 armas de utilería, así como el aseguramiento de 2 mil 93.01 gramos de sustancias, principalmente marihuana, con mil 525.70 gramos, y aparente cristal, con 522.05 gramos. A estas cantidades se suman 21.50 gramos de cocaína, 19.76 de heroína y cuatro gramos de otras sustancias.

En las acciones para la recuperación de bienes, la Policía Municipal reportó 18 vehículos recuperados y 80 asegurados. En el caso de las motocicletas, tres fueron recuperadas y 59 aseguradas durante el mismo mes.

La DSPM indicó que los resultados corresponden al trabajo coordinado de las áreas de Despliegue Operativo, Táctica e Inteligencia, junto con las células operativas, cuyos recorridos se enfocan en sectores identificados como prioritarios mediante el análisis de información.

La dependencia destacó que la participación ciudadana, a través de llamadas al 9-1-1 y reportes sobre situaciones sospechosas, contribuye a detectar patrones y fortalecer la vigilancia preventiva en la ciudad.