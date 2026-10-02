México enfrenta el reto de diversificar sus productos agroalimentarios

El reto para México no está solo en abrir nuevos mercados, sino también en diversificar sus productos agroalimentarios y dar mayor valor agregado a lo que ya exporta, ante los cambios en el comercio global y la necesidad de generar más inversión y empleo.

“Creo que hay enormes oportunidades de agregación de valor porque eso nos puede ayudar enormemente al empleo en la zona rural y el bienestar de las comunidades. Agregar valor también una tarea de la diversificación”, dijo Julio Berdegué, responsable de Temas Internacionales del Sector Agroalimentario del Gobierno de México.

Planteó que para avanzar en esa dirección es necesario identificar cuáles son las oportunidades más viables y reunir a los distintos actores involucrados.

“Tenemos que sentarnos con los actores y ver dónde verdaderamente están las apuestas más viables. Todo esto implican esfuerzos de diálogo de planeación”, dijo durante su participación en el Foro “Pulso agroalimentario, los retos que definirán al sector”, organizado por El Economista en colaboración con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Además, propuso construir alianzas entre industrias y cadenas de valor, la banca de desarrollo, así como incluir a las áreas de ciencia y tecnología para definir qué actividades pueden desarrollarse en México.

El funcionario mencionó como ejemplo las restricciones de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano en pie por la presencia de la plaga del gusano barrenador.

Ante el cierre de la frontera, México optó por engordar y procesar el ganado en el país para exportarlo como carne, lo que ha permitido aumentar 20% las exportaciones de este producto.

Otro ejemplo es el azúcar. Ante la reducción de las exportaciones, planteó que la industria, Pemex y la Secretaría de Energía trabajen en convertir parte de esa producción en etanol. En el caso del aguacate, planteó la oportunidad para elaborar y exportar más productos de mayor valor agregado.

Para Juan Cortina, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la diversificación también debe partir de identificar en qué productos México puede ser competitivo.

“Es precisamente en estas situaciones que te fuerzan a pensar diferente y a hacer las cosas diferentes”, sostuvo durante su participación en el Foro.

Este proceso debe estar acompañado por ciencia y tecnología, desde nuevas semillas hasta maquinaria, además de mecanismos que permitan integrar a los pequeños productores.

“Hoy, el mercado lo que quiere es una garantía de servicio, una garantía de productividad durante todo el año y obviamente también de volumen”, explicó.