¿Se salva la mariposa monarca? Reportan aumento del 64% en su población

La población de la mariposa monarca en su migración anual hacia México registra un aumento cercano al 64% entre las temporadas 2025 y 2026, según datos divulgados este 12 de abril por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

El crecimiento marca un dato alentador tras años de preocupación internacional por la disminución de esta especie, que depende de la integridad de los bosques mexicanos para sobrevivir.

La propia Sedema atribuye este avance a la conjunción de esfuerzos de conservación, mejores condiciones climáticas y una menor degradación de los bosques donde la mariposa hiberna.

Las mariposas monarca migran desde Estados Unidos y Canadá hacia México en septiembre



De acuerdo con la dependencia, la superficie ocupada por las colonias alcanzó 2.93 hectáreas, contra 1.79 hectáreas de la temporada anterior. El monitoreo lo realizan de forma conjunta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el World Wildlife Fund (WWF).

Cada año, millones de mariposas monarca migran desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de oyamel en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Este territorio abarca regiones del Estado de México y Michoacán, donde los insectos llegan entre septiembre y marzo. Tras el invierno, las mariposas emprenden el vuelo de regreso al norte de América.

La evaluación anual de la población no se realiza mediante el conteo de individuos, indicó la Sedema. En su lugar, las organizaciones miden la superficie boscosa cubierta por las mariposas. El aumento del 64% corresponde a la diferencia entre la superficie registrada este año (2.93 hectáreas) y la de la migración pasada (1.79 hectáreas).

Pese al notable avance, la Sedema advierte que el incremento observado todavía no garantiza la estabilidad a largo plazo de la especie en suelo mexicano. “Aún es necesario que el incremento se sostenga para que la mariposa no esté en riesgo, pero esto nos trae esperanzas para su preservación”, expone la dependencia capitalina.

Proyecto busca monitorear el viaje de la mariposa monarca

El monitoreo de la mariposa monarca en su migración por México da un salto tecnológico con la implementación de sensores que identifican a cada ejemplar mediante códigos únicos, un avance que permite rastrear individualmente su recorrido y así fortalecer estrategias de protección para esta especie que enfrenta amenazas ambientales en Norteamérica.

Esta innovación se desarrolla en el contexto de la renegociación del T-MEC, donde la protección de la monarca figura como tema de cooperación trilateral.

El sistema empleado utiliza el dispositivo BlueSeries, con un peso de apenas 0.06 gramos y alimentado por energía solar. Este transmisor ultraligero fue desarrollado por Cellular Tracking Technologies y el Cape May Pont Arts and Science Center, en colaboración con la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WFF). El aparato cuenta con una antena de cuatro centímetros que transmite datos sobre los desplazamientos individuales.

Los primeros resultados obtenidos con la tecnología BlueSeries muestran que nueve mariposas monarca han cruzado la frontera hacia Estados Unidos, y otras cinco se localizan en el interior del país vecino. Por primera vez, especialistas detectan ejemplares marcados durante el otoño que emprenden el regreso al norte rumbo a Canadá. Los dispositivos permiten registrar movimientos exactos de los insectos tanto en áreas de hibernación como en las rutas de migración primaveral.



