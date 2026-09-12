Emite Gobierno del Estado recomendaciones para unas fiestas patrias seguras

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió recomendaciones para prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias que acudan a las celebraciones por el Grito de Independencia este 15 de septiembre.

Ante la concentración de personas en plazas públicas y recintos oficiales, se pide identificar los accesos, salidas de emergencia y rutas de evacuación, así como establecer un punto de reunión con familiares o acompañantes en caso de separación.

Es importante vigilar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, además de ubicar los módulos de atención médica, puestos de ayuda y al personal de seguridad y protección civil.

Para favorecer un desalojo ordenado, se llama a evitar aglomeraciones en entradas y salidas, mantener libres los pasillos y rutas de evacuación, y esperar unos minutos al término de los eventos antes de retirarse.

También se exhorta a no utilizar, quemar ni manipular pirotecnia, debido al riesgo de quemaduras, lesiones, incendios y afectaciones a terceros y animales de compañía.

Queda prohibido ingresar con fuegos artificiales, objetos punzocortantes, armas de fuego, envases de vidrio, sustancias no permitidas u otros artículos que representen un riesgo para las y los asistentes.

Ante cualquier emergencia, la población debe reportarla de inmediato al número 9-1-1 para solicitar el apoyo de las corporaciones de auxilio.