Se reúne Gilberto Loya con titulares del DIF Estatal para generar estrategia de prevención de violencia

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, sostuvo una reunión con la Presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, con el objetivo de establecer un plan de acción y prevención ante situaciones de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes en Chihuahua.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Estatal en la Av. Tecnológico, en la capital, donde también participó Director General del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, en función de generar una estrategia y acuerdos de colaboración para impulsar y beneficiar a grupos vulnerables.

En la sesión se revisaron temas enfocados en reducir la incidencia de delitos, entre ellos, el abuso sexual infantil en Ciudad Juárez.

Se acordó que dichas problemáticas son abordadas a través de los mecanismos operativos de la SSPE y los programas del DIF, por ejemplo, con capacitaciones constantes de líderes y a la ciudadanía respecto enfocados en la prevención, detección, canalización y seguimiento.

Al respecto, la SSPE a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, ya realiza labores de prevención por todo el estado, lo que facilita la tarea conjunta entre DIF y SSPE.

En la sesión, Loya Chávez resaltó la importancia de la colaboración y participación de la ciudadanía como agentes de cambio, a través de programas y actividades que encaminen a la sociedad a un entorno de paz y seguridad.