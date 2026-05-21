Se reúne Gilberto Loya con titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR en la Torre Centinela

Como parte de la estrategia de vinculación activa y coordinación que se mantiene con los distintos órdenes de gobierno, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, encabezó una mesa de trabajo y recorrido estratégico en las instalaciones de la Torre Centinela con el delgado la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua.

A diferencia de encuentros previos, esta sesión bilateral se centró en alinear las capacidades tecnológicas estatales con los esquemas de investigación del fuero federal. La delegación de la FGR conoció de primera mano la operatividad de los sistemas de videovigilancia predictiva y las herramientas de análisis de datos que se albergan en el complejo fronterizo, las cuales permiten dar un seguimiento preciso y científico a los grupos delictivos.

Durante la reunión, Gilberto Loya reafirmó la total disposición de la SSPE para colaborar en todo momento con las autoridades federales, compartiendo de manera oportuna la inteligencia generada por la Plataforma Centinela para intervenir las rutas operativas de los generadores de violencia que operan no solo en Ciudad Juárez, sino en todo el territorio chihuahuense.

Ambas instituciones coincidieron en que este tipo de colaboraciones estrechas son fundamentales para robustecer las carpetas de investigación y agilizar la localización y captura de objetivos prioritarios, cerrando el paso a la impunidad en delitos de competencia federal.

En la sesión también estuvo presente, Argene Blasquez Morales, delegada de la FGR en Juárez; Armando Dévora Esparza y Andrea Guzmán Leyva delegada de la FGR en la zona centro del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su política de puertas abiertas y coordinación plena con las fuerzas federales. Bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, la SSPE mantendrá el uso de la máxima tecnología disponible como un bien común para todas las corporaciones, garantizando un frente unificado que devuelva la tranquilidad y el orden a la ciudadanía.