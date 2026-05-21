Ricky Martin y su equipo están bien tras un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro

La oficina de Ricky Martin confirmó que tras controlar la situación y confirmar la seguridad de los presentes, el cantante decidió seguir con el show y dar inicio a la etapa europea de su gira ‘Ricky Martin Live’.

Ricky Martin vivió un momento de tensión durante el arranque de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario mientras ofrecía un concierto en Montenegro. Tras controlar la situación y confirmar la seguridad de los presentes, el cantante decidió continuar con la presentación.

Ricky Martin sube al escenario tras un ataque con gas lacrimógeno en Montenegro

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la oficina del intérprete de “Livin’ la Vida Loca”, el incidente provocó una interrupción abrupta del espectáculo mientras parte de los asistentes se alejaban de la zona y recibían atención tras la dispersión del gas.

Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras elementos de seguridad y autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes, según explica el texto.

Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro (Instagram / Ricky Martin)

El comunicado detalla que miembros del equipo del cantante recomendaron cancelar el concierto de manera definitiva; sin embargo, una vez que las autoridades confirmaron que las condiciones eran seguras y que el público podía regresar al recinto, el artista decidió retomar la presentación para cumplir con sus seguidores.

El show debe continuar: tras un susto, la gira ‘Ricky Martin Live’ inicia su etapa europea

La gira Ricky Martin Live contempla presentaciones en distintas ciudades de Europa durante las próximas semanas, además de fechas internacionales adicionales que, según el mismo comunicado, continúan programadas sin modificaciones.

El tour reúne algunos de los mayores éxitos de la carrera del artista, desde temas que definieron el boom latino de finales de los años noventa como “María”, “La Copa de la Vida” y “She Bangs”, hasta canciones más recientes ligadas a su faceta pop y urbana.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Ricky Martin se ha consolidado como una de las figuras latinas más influyentes de la música global.

Ricky Martin y su equipo están bien tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno antes del inicio de su concierto en Montenegro (Instagram / Ricky Martin)

Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, el cantante puertorriqueño de 54 años también ha desarrollado una sólida presencia en televisión, Broadway y causas filantrópicas, particularmente relacionadas con la protección infantil y los derechos humanos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre heridos de gravedad relacionados con el incidente ocurrido en Montenegro.

El equipo del cantante tampoco ha detallado cómo logró ingresar el gas lacrimógeno al recinto, aunque se espera que las autoridades locales continúen investigando lo ocurrido.

Comunicado oficial de la oficina de Ricky Martin tras el ataque con gas lacrimógeno en Montenegro

Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro – donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira

Ricky Martin Live — una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención.

Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.

Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans.

El artista continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto.