Obtiene Fiscalía fallo condenatorio por robo de vehículo y secuestro exprés

Tres acusados fueron declarados penalmente responsables de estos delitos, cometidos en 2024, en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra de los acusados Carlos Antonio V. R., Luis Antonio E. H., y Christian Francisco Z. E., por robo de vehículo agravado y secuestro exprés, delitos que cometieron en perjuicio de dos víctimas.

El caudal probatorio que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, fue contundente para demostrar la responsabilidad de los citados acusados en el juicio oral 216/2025.

La investigación ministerial, estableció que el 9 de abril del 2024, Carlos Antonio V. R., Luis Antonio E. H., y Christian Francisco Z. E., amenazaron a las víctimas en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el Periférico de la Juventud y calle Tomás Valles, asimismo que las amarraron y subieron a su propio vehículo, tipo pick up.

Después de huir del lugar, despojaron a las víctimas de 11 mil pesos en efectivo, y un teléfono celular, dejándolas abandonadas en un lote baldío.

El vehículo fue recuperado ese mismo día, por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, en el kilómetro 57 de la carretera que conduce del Largo Maderal a la ciudad Madera, acto en el que detuvieron a Carlos Antonio V. R. abordo, aunque éste quedó libre por orden del Juez de Control.

Tras la integración de la carpeta de investigación, se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión con las que fueron detenidos Carlos Antonio V. R., Christian Francisco Z. E., y Luis Antonio E. H., quienes fueron vinculados a proceso, situación jurídica que enfrentaron con la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras dictarse el fallo condenatorio en su contra, el próximo lunes 25 de mayo, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirán la sentencia que purgarán en prisión.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso para formular de manera pronta la justicia, y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.