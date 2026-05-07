Se reúne encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado con Coordinadores de la Fiscalía Norte

Con el propósito de fortalecer la comunicación y conocer de cerca el trabajo que se realiza en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, el encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, visitó este jueves 07 de mayo, las instalaciones y charló con los coordinadores de las unidades de investigación.

Durante el encuentro, el personal a cargó del Fiscal de Distrito, Carlos Manuel Salas, escuchó atento un mensaje de apoyo y respaldo para optimizar la carga de trabajo que cada uno de los agentes del Ministerio Público realiza a diario.

En la reunión se plantearon estrategias para fortalecer el compromiso de servir a la ciudadanía, priorizando el trato cálido y amable hacia las víctimas que acuden a denunciar los delitos.