Regresiva reforma fiscal de Kast recibe demoledora crítica del Consejo Fiscal Autónomo de Chile

Santiago. La regresiva reforma tributaria que impulsa en Chile el ultraconservador presidente José Antonio Kast, tramitada bajo el nombre de “plan de reconstrucción nacional”, recibió una crítica devastadora del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que estimó que “genera un impacto fiscal neto negativo”.

La presidenta del CFA, Paula Benavides, al comparecer en la Cámara de Diputados, sentenció que “un riesgo transversal que vemos en el proyecto es un descalce entre costos y beneficios fiscales. Vemos que esta incertidumbre es asimétrica: los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales. No es lo mismo equivocarse hacia un lado que hacia el otro lado respecto de la sostenibilidad”.

Kast busca bajar el impuesto a la renta a grandes empresas del 27 al 23 por ciento y permite que éste opere como un crédito que se descuenta íntegramente del tributo personal de los accionistas, fija invariabilidad tributaria por 25 años y quita el gravamen territorial a las viviendas con tasación fiscal por más de 70 mil dólares, exonerando al 20 por ciento más pudiente, entre otras medidas.

Economistas opositores calcularon que se favorecerán unas mil 500 personas, el 0.001 por ciento más rico del país, ahorrándose cada una en torno a un millón de dólares anuales en impuestos.

Todo bajo la premisa de que la baja impositiva estimulará la inversión, generando más crecimiento y empleo.

Pero el impacto inmediato será de 4 mil millones de dólares anuales de menor recaudación, presionando un mayor déficit -ahora de 9 mil millones de dólares, el 2.7 por ciento del producto (PIB)- y más deuda pública, actualmente del 40 por ciento del PIB.

El CFA es un organismo público, técnico e independiente, creado por ley en 2019 para evaluar y monitorear la sostenibilidad de la política fiscal.

Paralelamente, se resintió la posibilidad de aprobar “en general” el proyecto, cuando el no oficialista Partido De la Gente (PDG), que suma 12 diputados y que comprometió apoyarlo, cambió de opinión.

“El Gobierno no cumplió su palabra, nos presentó un proyecto que no considera en nada a la clase media. Nosotros fuimos claros y enfáticos en solicitar el reembolso del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a medicamentos y pañales, y lo que este Gobierno nos presenta es un bono. Al PDG se le respeta y no se le miente”, dijo el diputado Fabián Ossandón, mientras que el jefe del grupo, Marcelo Valenzuela, confirmó que “no están las condiciones” para votar a favor.

Déficit hasta 2031

En su presentación ante los diputados, la presidenta del CFA dijo que “el proyecto presenta déficit fiscales al menos hasta el 2031 de hasta 0.71 por ciento del PIB, incluso considerando el efecto en crecimiento”, contrastando con un crecimiento potencial de 0.41 por ciento del PIB; resultando deficitario.

“Los costos fiscales y las rebajas tributarias son inmediatos y seguras, mientras que los beneficios dependen de ingresos futuros asociados a un mayor crecimiento, cuya materialización es incierta”, remató.

“La posición fiscal se ha venido deteriorando paulatina y persistente desde 2008, el país enfrenta un estrés fiscal prolongado”, dijo, estimando que en 2025 el déficit estructural -a largo plazo- es de 3.6 por ciento del PIB y que “no existen holguras, son nulas, con déficit estructural proyectado en todo el horizonte”.

En cuanto a ingresos, “las medidas implican una reducción equivalente a 0.73 puntos del PIB en 2030”, mientras que “el balance fiscal depende críticamente de que se materialice el crecimiento proyectado”, que de no cumplirse, “genera un deterioro fiscal permanente”, por lo cual “se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, que no están contenidas en el proyecto”.

Kast reaccionó diciendo que el informe “lo valoramos para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer”, desafiando a la oposición a que “hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto son slogans”.