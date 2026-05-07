Por disturbios en estadio, Conmebol cancela juego Independiente-Flamengo de Copa Libertadores

Montevideo. La Conmebol canceló este jueves el partido entre Independiente de Medellín y Flamengo, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, luego de los incidentes protagonizados por barrabravas del club colombiano en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.

El árbitro FIFA venezolano Jesús Valenzuela suspendió el encuentro apenas al minuto y medio de juego debido a una espesa cortina de humo provocada por bengalas encendidas en una de las tribunas, donde aficionados del DIM protestaban contra la dirigencia del equipo antioqueño.

Los jugadores de ambos clubes se retiraron posteriormente a los camerinos sin verse afectados por los incidentes, mientras aumentaba la tensión en las gradas del principal escenario deportivo de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

Afp

Casi 50 minutos después de la interrupción, las autoridades locales ordenaron por los altavoces la evacuación total de los aficionados presentes en el estadio.

Desde las tribunas se escuchaban gritos de “¡Que se vayan todos!”, dirigidos a los directivos del conjunto colombiano.

La Conmebol, en su cuenta en X, informó que el partido “fue cancelado”.

Flamengo, campeón vigente del torneo continental, buscaba una victoria que le asegurara la clasificación anticipada a los octavos de final, en su primer partido sin el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, baja sensible tras la fractura de clavícula sufrida la semana pasada frente a Estudiantes de La Plata.

En tanto, Corinthians, líder del Grupo E, clasificó este jueves a los octavos de final del certamen tras el empate 1-1 entre Platense y Peñarol en Vicente López por la cuarta fecha, resultado que le aseguró el pase anticipado a la siguiente ronda.

El elenco brasileño había hecho su trabajo el miércoles en Bogotá, al empatar 1-1 con Independiente Santa Fe.