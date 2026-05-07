La fiesta de BTS se adueña de los alrededores del Estadio GNP previo a su primer concierto en CDMX

Ciudad de México. Antes de que la banda surcoreana BTS inicie su presentación, la fiesta ya ocupa los alrededores del Estadio GNP Seguros. En la calle Atletas, en la colonia Granjas México Poniente, decenas de jóvenes se reúnen desde horas antes del concierto entre fotografías, pancartas, pequeños recuerdos y largas filas para ingresar al recinto.

La espera adquiere un ambiente donde predominan los abrazos, las lágrimas y una sensación compartida de celebración colectiva. BTS ofrecerá este jueves el primero de tres conciertos en la Ciudad de México como parte del Arirang World Tour. Las otras presentaciones se realizarán el 9 y 10 de mayo en el mismo foro. El espectáculo está programado para las 20 horas.

“Parece Año Nuevo”, resumió Fátima, fan entrevistada por La Jornada. Lleva cerca de nueve años esperando este momento y asegura que la agrupación la acompañó durante etapas emocionales difíciles. “Me ayudaron muchísimo en cuestiones sentimentales y personales”, comentó mientras sostenía imágenes de los integrantes.

A unos metros, una camioneta decorada con la imagen del grupo funciona como punto improvisado de reunión. Varias asistentes se detienen para tomarse fotografías y convivir con otras seguidoras. Entre ellas estaba Marifer, de 24 años, quien explicó que el fenómeno alrededor del grupi va más allá de la música pop o de la estética del K-pop.

Víctor Camacho

“No es sólo algo superficial. Las canciones hablan de salud mental y de emociones muy fuertes. Además, ellos muestran una masculinidad distinta, más sensible. Muchas personas conectamos con eso”, señaló.

La escena se repite en distintos puntos alrededor del inmueble. Sobre avenida Río Churubusco, cerca de la puerta 2, un contingente de seguidoras permanecen sobre un puente peatonal intentando observar algo del espectáculo desde afuera. Algunas llegaron desde las dos de la tarde aun sabiendo que no tenían boleto.

Víctor Camacho

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilan la zona y explicaron que permitirán su permanencia momentánea para evitar aglomeraciones o incidentes. Entre el ruido del tránsito y los gritos ocasionales, dos chicas sostienen la figura a tamaño casi real de uno de los integrantes de BTS junto a un cartel de “foto gratis”. Varias personas se acercaron para tomarse imágenes rápidas antes de reincorporarse al incesante flujo de fanáticas vestidas de morado.

Para Mariana Alemán, el vínculo con la agrupación surgió por razones emocionales. “No son sólo canciones pegajosas”, explicó. “Hay mensajes que sí llegan. Y estoy feliz porque sí conseguí boleto, aunque muchísima gente se quedó con ganas de venir”.

Víctor Camacho

El regreso de BTS a la Ciudad de México después de casi una década provocó una movilización que ya rebasa el concierto. En Xochimilco, por ejemplo, integrantes del club de fans BTS ARMY México habilitaron trajineras temáticas inspiradas en la agrupación como parte de los festejos paralelos por las presentaciones del Arirang World Tour.

Mientras cae la tarde en Iztacalco, los alrededores del estadio comienzan a cubrirse de luces moradas, cantos improvisados y grupos que corean fragmentos en coreano. Aunque el concierto todavía no inicia, para miles de jóvenes la celebración ya comenzó desde horas antes.