Se reúne empresariado con Maru Campos; avance económico y obras 2026 a trabajar

El empresariado en sus 18 organismos se reunió esta mañana en Palacio de Gobiernos con la mandataria estatal Maru Campos, en la mesa pone el avance en economía y proyectos de obra ante el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) .
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Costrucción (CMIC) Juan Carlos Montaño dio a conocer que se dará el análisis a obras de infraestructura para la capital.
por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares destacó que más que obras viales se tomarán proyectos para mejorar la ciudad y la economía en conjunto.