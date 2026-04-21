Se reúne presidenta de la CEDH con Santiago De la Peña, destaca importancia del cumplimiento de recomendaciones

Ada Miriam Aguilera Mercado, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se reunió este martes con el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda como parte de una agenda con autoridades gubernamentales con el objetivo de estrechar lazos de colaboración para el cumplimiento de las recomendaciones que emite el organismo.

A 3 semanas de su nombramiento, señaló que está en proceso la entrega-recepción, sin embargo, adelantó que ha encontrado una Comisión funcional, pese a que durante mucho tiempo estuvo sin un titular formal y en ese sentido, reconoció el trabajo que realizó Alejandro Carrasco Talavera como presidente interino.

La presidenta de la CEDH destacó que en próximos días visitará cada una de las representaciones de la CEDH en la entidad para conocer al personal y las situaciones que se viven en cada región, atendiendo también a organizaciones de la sociedad civil.