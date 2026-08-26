Se mantiene la onda de calor en territorio estatal: Ojinaga y Juárez rebasarán los 40°C y Chihuahua capital llegará a los 36°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este miércoles se prevén vientos fuertes, ambiente caluroso y precipitaciones aisladas en la región serrana.

Hoy, los vientos alcanzarán los 55 km/h en Juárez, Camargo y La Cruz, y rebasarán los 45 km/h en Guadalupe, Julimes, Saucillo, Juárez, Jiménez, Camargo, La Cruz y Manuel Benavides.

Las precipitaciones serán aisladas a dispersas en Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Meoqui, y aisladas en Madera, Temósachic, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Julimes, Delicias, Saucillo, La Cruz, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Estas condiciones también podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

Las temperaturas registrarán máximas de 36°C en Chihuahua, 40°C en Juárez, 39 en Janos, 31 en Madera, 33 en Temósachic, 31 en Cuauhtémoc, 41 en Ojinaga, 38 en Delicias, 37 en Camargo, 36 en Jiménez, 32 en Parral, 28 en Creel (Bocoyna), 39 en Chínipas, 27 en Guachochi y 26 en El Vergel (Balleza).