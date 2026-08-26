Confirman la visita del jefe de la CIA a Moscú

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó a Izvestia este miércoles que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el martes a Rusia, pero destacó que este no se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su visita.

Además, Peskov declaró a The Washington Post el martes que se trataba de “contactos entre los servicios de seguridad” y se negó a proporcionar más detalles.

El último contacto conocido públicamente entre Ratcliffe y altos funcionarios rusos tuvo lugar en marzo de 2025, cuando el director de la CIA habló por teléfono con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR, por sus siglas en ruso), Serguéi Naryshkin. En aquel momento, el SVR declaró que Rusia y Estados Unidos acordaron mantener el diálogo para “promover la estabilidad y la seguridad internacionales, así como reducir las tensiones en las relaciones entre Moscú y Washington”.

El viaje de Ratcliffe fue el primer viaje conocido a Moscú de un director de la CIA desde la visita William Burns en noviembre de 2021, varios meses antes de la escalada del conflicto ucraniano. La última reunión pública conocida cara a cara entre los jefes de la CIA y el SVR ruso antes del viaje de Ratcliffe fue en Ankara en noviembre de 2022, cuando Burns se reunió con Naryshkin.