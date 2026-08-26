Reparará JMAS Chihuahua fuga en conducción de 14 pulgadas

Impactará en servicio de colonias del sur de la capital

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que tras registrarse una fuga en la conducción de 14 pulgadas de los pozos León 1 y 3, personal técnico de la dependencia inició los trabajos para su reparación.

Debido a lo anterior será necesario limitar el suministro de agua potable, lo que afectaría el servicio directamente en las colonias Quinta Versalles, Praderas de León y Romanzza.

Asimismo se afectaría el servicio en el C4, en el Plantel 21 del Colegio de Bachilleres y en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.