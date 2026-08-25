Fortalece Chihuahua su infraestructura tecnológica con nuevo Centro de Ingeniería y Diseño

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) inauguró en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) Chihuahua, el nuevo Centro de Ingeniería y Diseño, que fortalecerá las capacidades tecnológicas en la entidad.

La creación y equipamiento de este Centro fue posible gracias al Instituto de Innovación y Competitividad (IIC), a través del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua (FECTI), instrumento que fortalece las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.

El Centro cuenta con 23 estaciones de trabajo especializadas y programas de vanguardia como Solidworks, CATIA V5, Mastercam, AutoCAD, NX Siemens, 3D Experience y Edgecam, utilizados en los sectores automotriz, aeroespacial, metalmecánico, tecnológico y de manufactura avanzada.

Esto permitirá a estudiantes, técnicos y profesionistas diseñar, simular, y validar productos y procesos de manera digital antes de llevarlos a su fabricación física, lo que facilitará la experimentación, la detección de errores y la optimización de diseños.

El subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Jesús García López, en representación del titular de la SIDE, Ulises Fernández Gamboa, destacó que el Centro fortalecerá la vinculación entre talento, tecnología e industria.

El director general del Inadet, Sergio Mancinas Peña, dijo que contar con herramientas actualizadas, permitirá responder a los requerimientos de una industria cada vez más especializada.

Con este proyecto, el Gobierno del Estado amplía las capacidades tecnológicas de Chihuahua y fortalece las condiciones para el desarrollo de talento vinculado a las industrias estratégicas de la entidad.