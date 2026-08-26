Más oportunidades para jóvenes y mejor talento para la industria: INDEX Chihuahua

– Fortalecen alianza industria, gobiernos y 13 universidades para impulsar talento y empleabilidad

Chihuahua, Chih.- Index Chihuahua fortaleció su estrategia de vinculación entre el sector industrial y las instituciones educativas mediante la firma de convenios de colaboración con 13 universidades, tecnológicos y organismos de educación media superior del estado.

El acuerdo busca establecer una relación más directa entre la formación académica y las necesidades actuales de la industria, particularmente en materia de desarrollo de talento, competencias profesionales y empleabilidad de estudiantes y egresados.

Los convenios contemplan la realización conjunta de conferencias, visitas industriales, ferias de empleo, prácticas profesionales y proyectos de vinculación que permitan acercar a los estudiantes al entorno productivo y, al mismo tiempo, fortalecer la disponibilidad de talento para las empresas instaladas en Chihuahua.

En representación del presidente de INDEX Chihuahua, René Espinosa Terrazas, Myrna de las Casas Berumen, directora general del organismo, destacó la importancia de fortalecer la vinculación entre la industria y la academia para responder a las nuevas necesidades del mercado laboral y elevar la competitividad del estado.

“En INDEX Chihuahua estamos convencidos de que esta relación es fundamental para el futuro de Chihuahua. Hemos trabajado durante muchos años de manera cercana con las instituciones educativas, pero sabemos que podemos hacer más: abrir nuevas oportunidades para estudiantes y egresados, fortalecer sus competencias y acercarlos al sector industrial, al mismo tiempo que desarrollamos el talento que nuestras empresas necesitan. Este convenio representa precisamente eso: sumar esfuerzos para que la formación académica y las necesidades de la industria avancen cada vez más de la mano”, señaló.

En su momento, José Núñez Leos, director del Comité de Recursos Humanos y Vinculación Industria–Academia de INDEX Chihuahua, destacó que el trabajo coordinado de la última década ya se refleja en jóvenes mejor preparados, con dominio del inglés e incluso de un tercer idioma, experiencias internacionales y mayores capacidades técnicas y de comunicación.

“La firma de este convenio es un símbolo de un compromiso que ya hemos ejercido durante diez años; hoy los retos son diferentes, porque tenemos jóvenes que apenas se incorporan a las empresas y ya son buscados por los corporativos debido a su preparación, su capacidad para argumentar sobre temas técnicos y desenvolverse en entornos internacionales”, señaló.

Añadió que mantener este diálogo permanente permite identificar lo que la industria manufacturera necesita para seguir siendo competitiva y traducirlo, junto con las instituciones educativas, en formación, movilidad social, desarrollo económico y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Instituciones educativas participantes

Los convenios fueron suscritos con representantes de:

Arturo Pascual Chetrín Castillo — Universidad Tecnológica de Chihuahua. Luisa Yolanda Quiñones Montenegro — Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur. Cristopher Daniel James Barousse — Universidad Politécnica de Chihuahua. Fabián Vinicio Hernández Martínez — Universidad Autónoma de Chihuahua. Alfredo Villalba Rodríguez — Instituto Tecnológico de Chihuahua. Susana Josefina Escárcega Castellanos — Instituto Tecnológico de Chihuahua II. Mónica Moya Romo — Tecnológico de Monterrey. Nancy Patricia Chávez Mendoza — Universidad Tecmilenio. José Salvador Benavides Castro — Universidad La Salle Chihuahua. Carlos González Montijo — Universidad Regional del Norte. Jania Toraya Estrada — Representando a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Reyes Humberto de las Casas Muñoz — Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Horacio Nájera Regalado — Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). T, del Cobach

Invitados especiales

Al encuentro asistieron además:

Alejandro Lara, vicepresidente de Talento y Educación para el Futuro de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.

Luz Olivia Barrera, coordinadora de Proyectos Estratégicos del Gobierno Municipal.

Carlos Saúl Lozano, de Proyectos Industriales.

Jaime Luciano Fernández, director de Vinculación de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Gloria Domínguez Domínguez, directora de Educación Superior.

Gustavo Zabre Ochoa, director de Media Superior.

Federico Acevedo Muñoz, subsecretario de Planeación y Administración.

La firma forma parte de los esfuerzos del Comité de Vinculación Industria–Academia de Index Chihuahua para generar una relación permanente entre empresas e instituciones educativas y convertirla en proyectos y oportunidades concretas para estudiantes, egresados y el sector industrial.