¡Duro golpe para Seattle! Bud Clark se perdería la temporada por una fractura

El profundo de los Seattle Seahawks, Bud Clark, y el liniero ofensivo Mason Richman se perderán la temporada 2026 tras ser colocados en la lista de reservas lesionados este martes, anunció el equipo.

Ambos se lesionaron durante el primer cuarto del partido de pretemporada contra los Tennessee Titans, que se jugó el domingo en Nashville. Bud Clark, un novato reclutado en la segunda ronda del draft, sufrió una fractura de tobillo en la primera jugada defensiva. Richman, seleccionado en la séptima ronda del draft en el 2025, se lesionó la pierna derecha en la serie inicial mientras jugaba como guardia izquierdo.

El entrenador en jefe Mike Macdonald declaró tras el partido que Bud Clark estará marginado “varios meses” y que Richman parecía haber sufrido una lesión “grave” que lo mantendría alejado durante un tiempo prolongado.

Cualquier jugador colocado en la lista de reservas lesionados (IR) antes de la fecha límite del domingo para reducir las plantillas a 53 jugadores no es elegible para volver a jugar esta temporada.

Bud Clark había estado entrenando con la segunda unidad defensiva, pero los Seahawks confiaban en que acabaría compitiendo con Ty Okada por la titularidad junto a Julian Love. Richman era un suplente versátil capaz de jugar como tackle, guardia y centro.

“Son dos chicos a los que apreciamos, que juegan según nuestro estilo y encajan con nuestra filosofía, sus compañeros los adoran. Son excelentes compañeros, grandes personas y grandes jugadores de fútbol americano, tienen un futuro brillante”, comentó Macdonald tras el partido sobre Bud Clark y Richman. “Es una situación desgarradora, sinceramente. Hemos sufrido tres golpes duros esta semana; es algo difícil de asimilar”.

El viaje de los Seahawks a Nashville resultó muy costoso, ya que el receptor abierto Jake Bobo también sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada durante un entrenamiento conjunto con los Titans el viernes.

Los Seahawks realizaron movimientos en su plantilla, firmando este martes al tackle Derrick Graham, al profundo Tysheem Johnson y al corredor Justin Jones. El equipo tenía una plaza libre en la plantilla tras haber cortado al corredor Anthony Hankerson el lunes.