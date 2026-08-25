Atiende DIF Municipal semanalmente a familias vulnerables con alimentos y servicios médicos

En el marco del Día de la Asistencia Social, el DIF Municipal reconoce la labor que diariamente realiza su equipo de Trabajo Social para acompañar a las familias que atraviesan alguna situación de vulnerabilidad. Actualmente, más de 100 familias son atendidas cada semana a través del área de Asistencia Social y Asistencia Alimentaria.

Los apoyos que se brindan responden a las necesidades particulares de cada familia e incluyen aparatos ortopédicos, citas médicas y servicios médicos, pañales, leche especializada para bebés, apoyos alimentarios, entre otros.

Para cada solicitud se realiza un proceso de valoración a cargo de los más de seis trabajadores sociales del DIF Municipal. El personal abre un expediente y solicita documentación como INE, CURP, comprobante de domicilio y, cuando es necesario, estudios o documentos médicos, con el objetivo de conocer la situación de la persona y detectar si existe alguna otra necesidad que también requiera atención.

Cuando las condiciones de vulnerabilidad dificultan que una familia pueda trasladarse a las oficinas, el equipo realiza visitas domiciliarias, donde lleva a cabo un estudio socioeconómico y conoce directamente las condiciones en las que viven las personas que solicitan el apoyo.

“Lo más satisfactorio es saber que nuestro trabajo puede cambiarle la vida a una familia. Cuando entregamos un aparato ortopédico y vemos cómo mejora la vida de una persona, o cuando recibimos el agradecimiento y la alegría de una familia, sabemos que todo el esfuerzo vale la pena”, compartió Armando Burrola de Trabajo Social del DIF Municipal.

En este mes de la Asistencia Social, el DIF Municipal reconoce especialmente a las y los trabajadores sociales, quienes con empatía, compromiso y cercanía acompañan diariamente a quienes más lo necesitan, buscando que cada solicitud sea también una oportunidad para identificar y atender otras necesidades.

El DIF Municipal invita a las personas y familias que requieran algún apoyo alimentario, médico, asistencial u otro tipo de acompañamiento a acercarse a sus oficinas, ubicadas en avenida Glandorf número 4106, frente al Club de Leones, donde podrán presentar su solicitud y recibir orientación sobre el proceso de atención, o bien llamar al 072 extensión 2224 y 2249, de lunes a viernes de 8:30 am a 3:30 pm.