Continúa Jáuregui recorrido por colonias; llama a ocuparse rumbo al 2027

César Jáuregui Moreno continuó ayer por la tarde sus recorridos por las colonias de Chihuahua capital, con encuentros a las 4:00 de la tarde en la colonia Campesina y a las 6:00 de la tarde en Sierra Azul, donde escuchó directamente a los vecinos y dialogó con ellos sobre sus principales necesidades y los retos que enfrenta la ciudad.

En la colonia Campesina, Jáuregui escuchó planteamientos relacionados con seguridad, alumbrado, agua y oportunidades para las familias. Agradeció a Perla Ávila por recibirlo y facilitar el encuentro con los habitantes del sector.

“Conocer cada colonia desde su gente es la mejor manera de entender lo que necesita Chihuahua. Hay que escuchar de frente, saber qué preocupa a las familias y estar cerca”, expresó.

Más tarde, a las 6:00 de la tarde, en Sierra Azul, agradeció a Rosy por reunir a los vecinos y a Azucena por abrir las puertas de su casa para mantener una conversación directa sobre la ciudad y la calidad de vida de las familias.

Durante el encuentro, Jáuregui habló de una meta fundamental: que los chihuahuenses puedan tener más tiempo para la familia, el trabajo y el descanso; tiempo para disfrutar su ciudad.

En ambas reuniones reiteró además uno de los mensajes que ha llevado a sus recorridos por la capital: frente a lo que estará en juego en 2027, no basta con preocuparse, hay que ocuparse.

“Hay que participar, hablar con nuestra familia, con nuestros amigos y entender lo que está en juego. En el 27 no solamente hay que preocuparse, hay que ocuparse”, señaló.

Jáuregui Moreno aseguró que continuará recorriendo las colonias de Chihuahua capital, escuchando y hablando de frente con la gente, para conocer sus problemas, sus aspiraciones y sumar a más ciudadanos a la conversación sobre el futuro de Chihuahua.