Colabora Protección Civil en evacuación y protocolos de auxilio ante incendio de viviendas en la colonia Ávalos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) colaboró en la evacuación e implementación de protocolos de auxilio ante un incendio que se registró en varias viviendas de la colonia Ávalos, en Chihuahua capital.

Debido a que el origen del siniestro se encontraba a 30 metros de la Clínica Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la dependencia indicó que se determinó el desalojo total del recinto para garantizar la seguridad de la población.

Como parte de esta oportuna intervención, 167 personas que se encontraban dentro de las instalaciones de la clínica del IMSS fueron evacuadas, entre las que se encontraron pacientes, personal médico y administrativo.

Asimismo, y con el propósito de ampliar las medidas de seguridad ante la propagación del fuego, los elementos estatales coordinaron el retiro preventivo de 30 vecinos de los alrededores, de manera que 197 personas fueron salvaguardadas de manera ordenada.

La CEPC destacó la importancia de estas acciones para evitar riesgos mayores entre la ciudadanía en el perímetro.

En estas labores se contó con comunicación y participación con diversas corporaciones de seguridad y primeros auxilios.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso de velar por la seguridad de las y los chihuahuenses y exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse a la zona del incidente.