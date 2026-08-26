Una perrita salva a su cachorro debajo de una casa inundada por el lodo

Una perrita se convirtió en heroína al salvar a su cachorro recién nacido debajo de una casa que terminó inundada por barro. El emotivo rescate quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

No importó el agua, el barro ni los obstáculos. Una perrita hizo todo lo posible para llegar hasta su cachorro atrapado. Una escena que demuestra hasta dónde puede llegar el instinto de una madre. ❤️ pic.twitter.com/NFGOHhwPcs — Momentos Virales (@momentoviral) August 24, 2026

En el video se observa a una mujer que saca con una pala el lodo asentado debajo de una pared y logra abrir un pequeño orificio.

En ese momento, la perrita entra y momentos después sale con el pequeño animal en su boca para luego llevarlo a un lugar seguro. El hecho fue divulgado por TV Azteca Guatemala.