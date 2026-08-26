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Una perrita salva a su cachorro debajo de una casa inundada por el lodo

Una perrita se convirtió en heroína al salvar a su cachorro recién nacido debajo de una casa que terminó inundada por barro. El emotivo rescate quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

En el video se observa a una mujer que saca con una pala el lodo asentado debajo de una pared y logra abrir un pequeño orificio.

En ese momento, la perrita entra y momentos después sale con el pequeño animal en su boca para luego llevarlo a un lugar seguro. El hecho fue divulgado por TV Azteca Guatemala.

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