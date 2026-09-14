Se le acabó el dinero a la 4T, nos endeudan para financiar proyectos: Cordero por Paquete Económico 2027

Ernesto Cordero, asesor del Gobierno del Estado señaló que a la Federación ya que se le acabó el recurso por lo que el Paquete Económico para el 2027 incluye menos dinero para las entidades federativas.

Atribuyó la crisis financiera a una política de gasto irresponsable, con obras de infraestructura que no tienen utilidad alguna y al endeudamiento del país para financiarlas.

Asimismo, dijo que al existir menos recursos para los Estados, los gobiernos deben recurrir un esquema de finanzas sanas como el de Chihuahua, a efecto de hacer frente a los recortes federales.

“Ya se le acabó el dinero al Gobierno Federal, lamentablemente. Han sido bastante irresponsables en su política de gasto, han dilapidado el dinero en proyectos de infraestructura que no sirven para nada y lo que pasa es que seguimos endeudándonos para seguir financiando eso.