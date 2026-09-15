Cancelan Grito de Independencia en Nonoava por motivos de seguridad

El Gobierno Municipal de Nonoava informó a la ciudadanía la cancelación del evento del Grito de Independencia, programado para este martes 15 de septiembre, debido a cuestiones de seguridad.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que la decisión tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de las familias del municipio, así como de las personas que pudieran acudir desde otras localidades para participar en los festejos patrios.

El Gobierno Municipal agradeció la comprensión de la ciudadanía ante esta determinación y reiteró que la seguridad y el bienestar de la comunidad serán prioridad, por lo que llamó a la población a tomar en cuenta la cancelación del evento.