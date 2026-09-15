Entró a una fuente para intoxicarse y lo encontraron sin vida

Un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado sin vida al interior de una fuente ubicada debajo del puente de las calles Colón y Teófilo Borunda, luego de que presuntamente ingresara al lugar para intoxicarse junto con otro sujeto.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la tarde dos hombres ingresaron a la fuente; sin embargo, posteriormente solo uno de ellos fue visto salir. Con el paso del tiempo, el otro permaneció en el sitio, por lo que algunas personas pensaron que se encontraba dormido y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar arribaron paramédicos y agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar se indicó que la causa estaría relacionada con una posible sobredosis. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación se hicieron cargo de la escena y de las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.