Se inunda sótano del Congreso de la CDMX; remodelación reciente costó 48 mdp

Ciudad de México. El sótano de la sede del Congreso de la Ciudad de México resultó inundada por las fuertes lluvias de esta tarde.

El agua de las precipitaciones comenzó a ingresar por las rendijas de las puertas y provocaron inundaciones en el pasillo, el cual apenas fue remodelado con pisos y paredes de madera nuevos.

Trabajadores y colaboradores del poder legislativo local tuvieron que apoyar con la labor de desfogue. Con el apoyo de cubetas y jaladores sacaron el agua de los pasillos.

Hasta el momento, continúan las labores de limpieza. En abril pasado este medio publicó que el Congreso capitalino gastó 48 millones de pesos en la remodelación de diversos espacios, entre ellos el sótano del edificio principal.