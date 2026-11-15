Se incendia vehículo tras falla de motor en colonia San Rafael

Un vehículo Volkswagen Jetta modelo 1999 fue consumido en su totalidad por el fuego, luego de presentar una falla en el motor.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ponce de León y 25 de la colonia San Rafael.

El titular del vehículo, un joven de 22 años de edad logró ponerse a salvo del incendio e informó a las autoridades que apenas ayer lo había sacado del taller.

Agentes de la Policía Vial arribaron al lugar, solicitando apoyo del Cuerpo de Bomberos mientras que agentes de la Policía Municipal acordonaron el perímetro en tanto se sofocaban las llamas.