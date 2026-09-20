Se hunde lancha con 12 personas en presa El Tigre; una mujer fue hospitalizada

Una movilización de autoridades se registró en la presa El Tigre luego del hundimiento de una lancha en la que viajaban 12 personas procedentes de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia realizaba actividades recreativas cuando la embarcación comenzó a hundirse. Otras lanchas que se encontraban en la zona acudieron en auxilio y ayudaron a los tripulantes a salir del agua.

Una mujer presentó síntomas de ahogamiento, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica. El resto de los pasajeros resultó ileso, debido a que portaba chalecos salvavidas.

Elementos de seguridad y paramédicos atendieron el incidente, tomaron registro de lo ocurrido y posteriormente se retiraron del lugar.