Lily Collins dice “au revoir” y se despide de ‘Emily in Paris’ en el último día de rodaje de la exitosa serie de Netflix

Lily Collins terminó el rodaje de la sexta y última temporada de ‘Emily in Paris’, siete años después de comenzar su viaje como Emily Cooper y en espera del estreno en Netflix el 24 de diciembre.

Lily Collins le dijo “au revoir” a Emily Cooper y cerró uno de los capítulos más importantes de su vida profesional. La actriz compartió este viernes un mensaje para despedirse de Emily in Paris después de siete años vinculada con la producción de Netflix y tras concluir el rodaje de la sexta y última temporada de la serie.

“Estoy sin palabras. Es imposible encontrar las palabras para explicar lo que este viaje ha significado para mí”, escribió Collins en Instagram al recordar el camino que comenzó cuando la serie inició su producción en 2019, antes de su estreno en octubre de 2020.

La actriz agradeció especialmente a Darren Star, creador de la serie, por imaginar a Emily, una estadounidense que llega a París para trabajar en una agencia de marketing y que termina enfrentando cambios profesionales, relaciones amorosas y una vida muy distinta a la que conocía en Chicago.

Lily Collins se despide de ‘Emily in Paris’ en el último día de rodaje de la serie (GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX)

“Durante tantos años, Emily fue parte de mi vida y, en cada temporada, siguió sorprendiéndome, inspirándome y desafiándome”, señaló.

Lily Collins se despide de Emily Cooper

En su mensaje, Collins agradeció a Star por confiarle el personaje y por crear a esa estadounidense “eternamente optimista” que constantemente sale de su zona de confort mientras aprende a confiar en sí misma y en las personas que encuentra en su nueva vida.

También dedicó palabras al equipo de producción, escritores, directores y compañeros de reparto, a quienes describió como una familia.

Lily Collins se despide de ‘Emily in Paris’ en el último día de rodaje de la serie ( /CAROLINE DUBOIS/NETFLIX)

“Ustedes hicieron a Emily, Emily. Hicieron que este mundo se sintiera como casa”, escribió la actriz.

Collins también reconoció a los espectadores que acompañaron la serie durante sus seis temporadas: “Merci a todos los que nos apoyaron durante estos siete años y seis temporadas, manteniéndonos inspirados para soñar más grande durante nuestra aventura”.

El mensaje terminó con una frase que marca la despedida definitiva del personaje: “Esto me cambió para siempre. Au revoir, Emily Cooper”.

La sexta temporada será el final de ‘Emily in Paris’

Netflix confirmó en mayo de 2026 que Emily in Paris terminaría con su sexta temporada. La producción comenzó en Grecia y posteriormente se trasladó a Mónaco antes de regresar a París, una expansión geográfica que forma parte de la última aventura de Emily.

La temporada final llegará a Netflix el 24 de diciembre de 2026. La plataforma adelantó que Emily seguirá viajando por Europa, aunque París permanecerá como el centro de la historia.

Lily Collins con Darren Star, productor de la serie (Instagram / Netflixlat)

La trama retoma varios de los conflictos planteados al final de la quinta temporada. Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, se entera de que Emily y Marcello Muratori, personaje interpretado por Eugenio Franceschini, terminaron su relación y le envía una postal para invitarla a encontrarse con él en Grecia.

La historia también mantiene a Ashley Park como Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie, Samuel Arnold como Julien, William Abadie como Antoine y Paul Forman como Nicolas De Leon, entre los personajes principales.

De París a Roma, Venecia y ahora Grecia: así fue la historia de ‘Emily in Paris’

Aunque el título de la serie siempre tuvo a París como destino principal, la historia de Emily se amplió con el paso de las temporadas.

La quinta entrega trasladó parte importante de la acción a Roma y Venecia. Emily asumió el liderazgo de la oficina romana de Agence Grateau y comenzó una nueva etapa personal y profesional en Italia.

Lily Collins se despide de ‘Emily in Paris’ en el último día de rodaje de la serie (Instagram / Netflixlat)

Netflix describió esa transformación como una evolución hacia una Emily con mayor confianza, una voz más definida y una identidad más clara.

Para la sexta temporada, la producción volvió a apostar por nuevos escenarios europeos. Grecia fue el primer destino de filmación, seguida de Mónaco y París.

Netflix también publicó fotografías de Emily y Gabriel en Grecia, uno de los principales elementos de intriga del capítulo final.

El cambio de escenarios también refleja la evolución de una serie que comenzó con una premisa relativamente sencilla, una joven ejecutiva de marketing de Chicago llega a París para aportar una perspectiva estadounidense a una agencia francesa.

Emily Cooper, el personaje que cambió para siempre la carrera de Lily Collins

Emily in Paris se estrenó en Netflix en octubre de 2020 y convirtió a Lily Collins en el rostro de una de las producciones más reconocibles de la plataforma.

La serie también representó una nueva colaboración de Collins con Darren Star, creador de Sex and the City.

Star ganó un Emmy como productor de aquella serie y posteriormente recibió otra nominación por Emily in Paris en la categoría de Mejor serie de comedia en 2021.

Lily Collins se despide de ‘Emily in Paris’ en el último día de rodaje de la serie (caroline dubois/CAROLINE DUBOIS/NETFLIX)

Collins, además, recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de una serie musical o de comedia por la primera temporada, mientras que Emily in Paris fue nominada como mejor serie musical o de comedia en 2021.

La producción también convirtió a sus protagonistas en figuras asociadas con la moda, particularmente a Collins y Ashley Park, cuya amistad se consolidó desde la primera lectura de guion en 2019.

El vestuario de Lily Collins en ‘Emily in Paris’, la otra estrella de la serie

Una parte fundamental de la identidad de Emily in Paris se construyó a través de la ropa.

Patricia Field, conocida por su trabajo en Sex and the City y The Devil Wears Prada, participó como consultora de vestuario durante las dos primeras temporadas. Después, la diseñadora francesa Marylin Fitoussi tomó el control de la imagen de los personajes.

El vestuario de Emily incorporó referencias a Carrie Bradshaw, Audrey Hepburn y diferentes momentos de la moda europea y estadounidense.

Lily Collins se despide de ‘Emily in Paris’ en el último día de rodaje de la serie (GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX)

British Vogue identificó desde la primera temporada varios guiños a Sex and the City, incluida una falda que evocaba el famoso tutú de Carrie Bradshaw.

Para la cuarta temporada, Fitoussi reveló a Vogue México que el equipo utilizó alrededor de 25 mil piezas de vestuario, entre ropa, accesorios y cambios para los distintos personajes. La diseñadora también explicó que la intención era combinar firmas reconocidas con diseñadores jóvenes, piezas vintage y marcas más accesibles.