Sheinbaum destaca en Juárez alcance de los Programas del Bienestar en Chihuahua

Durante su visita a Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el alcance de los Programas para el Bienestar en Chihuahua y defendió que estos apoyos se entregan como un derecho, sin condicionarse a preferencias políticas o partidistas.

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Más de 42 millones de beneficiarios en el país

Sheinbaum señaló que en todo México alrededor de 42 millones de personas reciben algún beneficio de los programas sociales, al considerar que estos deben atender necesidades de la población y garantizar derechos.

“A nadie se le pregunta por quién vas a votar o a qué partido perteneces. No, es o por necesidad o un derecho universal”, afirmó durante su discurso.

La presidenta detalló que en Chihuahua 431 mil 19 adultos mayores de 65 años reciben la Pensión para el Bienestar, mientras que 34 mil 946 personas con discapacidad cuentan con un apoyo bimestral.

“Adultos mayores son héroes y heroínas de la patria”

Al abordar las críticas hacia los programas sociales, Sheinbaum rechazó que las personas beneficiarias sean consideradas flojas por recibir una pensión.

La mandataria sostuvo que los adultos mayores representan una parte fundamental de las familias y comunidades, al destacar la experiencia y conocimientos que han acumulado a lo largo de sus vidas.

“Para nosotros, las y los adultos mayores son héroes y heroínas de la patria”, expresó, al señalar que los pueblos originarios reconocen a los adultos mayores como personas sabias y conocedoras.

Más de 10 mil jóvenes en Jóvenes Construyendo el Futuro

Sheinbaum también destacó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas mayores de edad que no han encontrado empleo y mediante el cual reciben capacitación laboral.

Explicó que los jóvenes deben incorporarse a un comercio, fábrica u otro centro de trabajo, mientras el Gobierno Federal cubre su salario durante el periodo establecido por el programa.

En Chihuahua, indicó, 10 mil 823 jóvenes han participado en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Becas para estudiantes y apoyo a las escuelas

La presidenta mencionó además la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria y el programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual madres, padres de familia y comunidades escolares participan directamente en las acciones de mejoramiento de los planteles.

Señaló que este esquema busca que sean las propias comunidades las que administren los recursos, adquieran materiales y realicen las obras necesarias en las escuelas.

En Chihuahua, agregó, mil 900 escuelas han recibido recursos mediante La Escuela es Nuestra.

Sheinbaum defiende becas sin condicionarlas al promedio

La presidenta también cuestionó la idea de que las becas educativas deban otorgarse únicamente a estudiantes con los promedios más altos.

Recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México existía un programa dirigido a estudiantes con calificaciones de nueve y 10, y explicó que posteriormente se realizó un análisis sobre sus efectos.

De acuerdo con Sheinbaum, el esquema generaba divisiones entre los estudiantes que recibían la beca y quienes no, por lo que sostuvo que reconocer a todos los niños y niñas contribuyó a mejorar el desempeño escolar.

Pensión Mujeres Bienestar llega a Chihuahua

Entre los programas incorporados durante su administración, Sheinbaum destacó la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años.

Explicó que el programa parte del reconocimiento al trabajo que históricamente han realizado las mujeres dentro de las familias, particularmente en las labores domésticas y de cuidado.

“¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos?”, preguntó a los asistentes, para posteriormente referirse también a las responsabilidades que muchas mujeres asumen dentro del hogar.

La presidenta concluyó su intervención destacando la importancia de mantener la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, particularmente con Chihuahua, para continuar con las acciones y programas dirigidos al bienestar de la población.