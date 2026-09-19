Todas y todos, a defender la patria: Claudia Sheinbaum desde Ciudad Juárez

• “Vamos a seguir trabajando por Chihuahua”, afirmó la presidenta de México.

• Resaltó que más de 431 mil personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores en Chihuahua.

• Destacó obras como las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, el nuevo Libramiento Zaragoza-Guadalupe y la meta de 64 nuevos CECI en la entidad.

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México ha luchado a lo largo de su historia por ser un país libre, independiente y soberano, por lo que afirmó que corresponde a todas y todos defender a la patria.

“Vamos a seguir trabajando por Chihuahua. Siempre, y recuerden siempre, aquí que es ciudad fronteriza, por eso conté la historia, porque a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio ser un país independiente y soberano. Y eso siempre debemos llevarlo en la mente y en el corazón: México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la patria”, afirmó desde la Plaza de la Mexicanidad.

La presidenta informó que en Chihuahua 431 mil 19 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, mientras que 34 mil 946 reciben la Pensión para Personas con Discapacidad y 10 mil 823 están inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro.

También destacó los apoyos educativos y al campo, entre ellos la beca Benito Juárez para preparatoria, Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos y las becas para niñas y niños de la comunidad Rarámuri, además del programa Leche para el Bienestar.

En materia de infraestructura, resaltó la construcción de las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, el nuevo Libramiento Zaragoza-Guadalupe, 25 caminos artesanales, la conservación de la Red Federal de Carreteras y la tecnificación de los Distritos de Riego.

Asimismo, informó sobre la meta de construir 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar, la creación de nuevas preparatorias, seis Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y una nueva Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.

Sheinbaum también destacó los Planes de Justicia para los pueblos originarios de Chihuahua, los recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas y la construcción de 18 Centros LIBRE para las mujeres y dos Centros Comunitarios “México Imparable”.

Finalmente, se comprometió a supervisar el Hospital del ISSSTE y las farmacias con medicamentos gratuitos para el programa Salud Casa por Casa.