EU mató a cuatro personas en ataque contra lancha en el Caribe

El ejército estadunidense mató a cuatro personas durante un ataque contra una lancha rápida en el Caribe, a las que vinculó con el narcotráfico sin presentar públicamente pruebas que permitan verificar esa acusación, informó este sábado el Comando Sur.

En una publicación en X, junto a un vídeo, el mando estadunidense sostuvo que información de inteligencia “confirmada” estableció la participación activa de la embarcación en el tráfico de drogas y calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas”.

“El 19 de septiembre, bajo la dirección del Comando Sur (Southcom), la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTFWHEM) ejecutó un ataque letal contra una lancha rápida que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe. La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación resultó en la muerte de cuatro narcoterroristas”, escribió en X.

El ataque se sumó a la campaña militar de la administración de Donald Trump contra embarcaciones que Estados Unidos vincula con el tráfico de estupefacientes desde septiembre del año pasado, a la que aumentó a al menos 71 ataques y 234 muertos, incluidos desaparecidos presuntamente fallecidos.

Las operaciones estadunidenses han generado cuestionamientos sobre su legalidad y eficacia debido al uso de fuerza letal contra personas que no fueron sometidas a detención ni proceso judicial. Tampoco existe evidencia pública de que los ataques hayan reducido el tráfico de drogas.