PRI abre la puerta a un frente opositor; Beristáin evita adelantar candidato por la Alcaldía

Pedro Beristáin, dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI, aseguró que el partido analiza la posibilidad de construir acuerdos con otras fuerzas políticas rumbo al próximo proceso electoral, al señalar que Chihuahua debe estar por encima de los intereses particulares de cada instituto político.

El priista destacó el reciente encuentro entre el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, y la dirigencia nacional del partido, como parte de los primeros acercamientos para conocer las condiciones que enfrenta cada fuerza política y comenzar a explorar posibles acuerdos electorales.

Beristáin sostuvo que el PRI está dispuesto a trabajar en la construcción de un bloque en el que puedan participar partidos políticos y sociedad civil. Durante sus declaraciones, cuestionó las políticas de Morena y planteó que la oposición debe organizarse para presentar una alternativa electoral en Chihuahua.

Respecto a quién podría encabezar una eventual candidatura del PRI por la Presidencia Municipal de Chihuahua, el dirigente evitó adelantar nombres y señaló que existen diversos perfiles con intención de participar, entre ellos Rosy Carmona, Alex Domínguez, Luis Fernando Villalobos y Fermín Ordóñez.

Finalmente, Beristáin explicó que las negociaciones no pueden comenzar con candidaturas ya definidas, pues primero deberán analizarse los perfiles y las condiciones de cada partido. Señaló que será mediante el diálogo como se determine quiénes podrían participar y bajo qué esquema rumbo al proceso electoral.