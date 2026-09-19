CARGANDO INFORMACIÓN...

Maru Campos y Claudia Sheinbaum se reúnen en privado tras meses de diferencias

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que sostuvo una reunión privada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Ciudad Juárez, luego de que previamente le enviara una carta para solicitar el encuentro y abordar temas de relevancia para el estado.

Campos señaló que la reunión era necesaria para ambos gobiernos, particularmente después de meses de diferencias en torno a las acciones en materia de seguridad. Explicó que durante el encuentro ambas se hablaron y escucharon “con mucha franqueza y con firmeza”.

La mandataria estatal indicó que ambas reconocieron la necesidad de mejorar los canales de comunicación, sin renunciar a sus respectivas convicciones y posiciones. Aseguró que su Gobierno continuará respetando la ley y combatiendo al crimen organizado con todas las capacidades disponibles.

“Somos el gobierno de la vida, de la verdad y de la libertad y seguiremos siempre defendiendo a Chihuahua”, expresó Campos al concluir su mensaje, en el que también adelantó que espera volver a reunirse próximamente con la presidenta de México.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp