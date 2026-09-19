Chihuahua se defiende con resultados: Santiago De la Peña

Más de 3 mil chihuahuenses, entre militantes panistas y sociedad civil sin partido, se reunieron para respaldar a Santiago de la Peña y conformar un frente ciudadano de mujeres y hombres convencidos de que Chihuahua debe seguir construyéndose desde la participación, la unidad y el trabajo.

Ante los asistentes, De la Peña afirmó que el encuentro refleja la voluntad de ciudadanos que están dispuestos a involucrarse en las decisiones que definirán el futuro de la ciudad.

“Chihuahua vale la pena, y la política todavía puede hacerse con la frente en alto”, dijo, y aseguró que no se presenta con promesas, sino con el trabajo y la experiencia acumulados en el servicio público y la iniciativa privada.

Planteó también la necesidad de defender los avances logrados en servicios públicos, seguridad, agua, salud, educación, infraestructura y apoyo a las familias. Gobernar, subrayó, significa escuchar, resolver y dar la cara ante los problemas cotidianos de la gente.

De la Peña compartió además su visión para la capital: una ciudad en la que las familias estén al centro de las decisiones, los jóvenes encuentren oportunidades para estudiar, trabajar y emprender, y el gobierno facilite la actividad de ciudadanos y empresas. “Lo bien hecho se defiende, y lo que falta se construye sobre lo bien hecho”, sostuvo.

Finalmente, convocó a ciudadanos de distintos sectores y convicciones a sumarse, pues, dijo, el futuro de la ciudad no corresponde solo a los partidos políticos, sino a quienes deciden involucrarse. “No les pido que me sigan. Les pido que avancemos juntos”, expresó.