Aficionados musulmanes del Manchester United piden salida del propietario por dichos sobre migración

Manchester. El Club de los Aficionados Musulmanes del Manchester United pidió la salida del propietario del equipo, Sir Jim Ratcliffe, luego de que el empresario reafirmara sus polémicas declaraciones sobre la migración en Reino Unido, mientras el conjunto inglés enfrenta dificultades deportivas.

Ratcliffe, de 73 años, afirmó en febrero que el Reino Unido había sido “colonizado por migrantes” y más tarde se disculpó si había ofendido a alguien.

Pero esta semana reafirmó esas declaraciones en una entrevista con la BBC, al volver a exponer sus opiniones sobre el tema al decir que el país “va en declive” por esa causa.

“Tuvimos el mayor imperio del mundo. Éramos un gran pueblo”, exclamó. “Ganamos dos guerras mundiales. Somos gente buena y honesta. Pero, por desgracia, en este momento creo que el Reino Unido va en declive. Es bastante difícil ver cómo lo detenemos”.

“Nadie es lo bastante duro para afrontar el problema de la migración. Nadie es lo bastante duro para afrontar el problema de las prestaciones. Pero alguien tiene que hacerlo”, añadió.

El Club de los Aficionados Musulmanes del Manchester United (MUMSC, por sus siglas en inglés ) condenó las palabras del dueño del club a principios de año y volvió a pronunciarse contra sus declaraciones más recientes, que calificó de “profundamente decepcionantes”.

“Nuestros jugadores, personal, acomodadores, equipos de seguridad y aficionados provienen de distintos países, culturas, etnias, religiones y orígenes”, publicó el grupo en un comunicado. “El Manchester United no sería el Manchester United sin ellos. Esa diversidad no es una debilidad del Manchester United. Es parte del Manchester United”.

“Diferentes orígenes. Diferentes creencias. Diferentes políticas. Un solo Manchester United”.

El grupo indicó que ha “perdido la confianza” en Ratcliffe y en los propietarios estadunidenses del United, la familia Glazer, “tras años de declive, promesas incumplidas y fracasos repetidos”.

“Ya basta. Es hora de un cambio. Los Glazer y Sir Jim Ratcliffe deben irse”, añadió el comunicado.

El United perdió dos de sus primeros cuatro partidos de liga y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa a mitad de semana por el Brighton.