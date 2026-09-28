Arath de la Torre ya no quiere hablar de Gala Montes tras intentar ayudarla; su cariño sigue intacto, pero toma su distancia.

Gala Montes ha preocupado a sus allegados tras salir de La Casa de los Famosos México y cambiar de look radicalmente, por lo que Arath de la Torre mencionó que le había ofrecido su ayuda y la actriz arremetió contra él.

Arath de la Torre toma distancia de Gala Montes tras intentar ayudarla

Durante un encuentro con la prensa, Arath de la Torre fue cuestionado sobre si seguía queriendo a Gala Montes, luego de que ella le reclamara que no la había defendido de Adrián Marcelo.

Arath de la Torres no quiso hablar del tema y solo mencionó que seguía apreciando a la actriz.

Recordemos que Arath de la Torres y Gala Montes forjaron una amistad durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2024.

Tras el supuesto brote psicótico de Gala Montes, Arath de la Torre expresó en redes sociales que habían hecho varios intentos por ayudar a la actriz, pero ella se negaba.

Gala Montes respondió al mensaje de Arath de la Torre mencionando que si no la había ayudado cuando Adrián Marcelo la atacó en el reality, no podía ayudarla ahora y reiteró que estaba bien.

Gala Montes causa polémica por la portada de su nueva canción

El próximo 23 de octubre se estrena “La mala”, el nuevo proyecto musical de Gala Montes que llamó la atención por la portada que colocó en redes sociales.

Gala Montes usó de portada una foto de cuando era niña junto a su mamá, a quien le cubrió el rostro.

Esta imagen generó polémica entre sus seguidores y su madre reaccionó a la portada, mencionando que siempre iba a amar a Gala Montes.