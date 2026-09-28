¿A qué hora y dónde tocará tierra el huracán ‘Polo’? Esto dice la Marina

La Secretaría de Marina (Semar) prevé que el huracán ‘Polo’ toque tierra como categoría 3 entre las 17:00 y las 18:00 horas del lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones de San Juanico, Baja California Sur.

En su reporte de las 18:00 horas de este domingo, la dependencia ubicó al ciclón a 328 kilómetros al suroeste de Puerto Cortés y a 434 kilómetros al oeste-suroeste de La Paz. Polo avanzaba hacia el norte a 19 kilómetros por hora.

El sistema ocasionará lluvias intensas con acumulados de entre 150 y 250 milímetros, además de vientos muy fuertes y marea de tormenta en zonas de Baja California Sur y el golfo de California.

Y Rachel avanza frente al Pacífico

Mientras tanto, la tormenta tropical Rachel se localizaba a 475 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 681 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 83 y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a siete kilómetros por hora.

La Marina pronosticó que Rachel mantendrá su categoría durante las próximas 24 horas y continuará su trayectoria paralela a las costas mexicanas, favoreciendo lluvias fuertes, tormentas eléctricas y oleaje elevado desde Oaxaca hasta Jalisco.

La dependencia pidió extremar precauciones a la navegación y a la población costera ante el riesgo de crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas.