Marco y Daniela en reunión con Taboada-Más puesto que un calcetín-Bomba de tiempo-Encuentro nacional de Afiliación y MT

Casi dos semanas después de su visita a Chihuahua capital y tras el cisma panista provocado por la detención del exfiscal César Jáuregui, ayer el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Taboada, recibió en Ciudad de México a la dirigente estatal Daniela Álvarez y al coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el estado, Marco Bonilla, con quienes ha estado muy cercano y en constante comunicación debido a los trabajos de promoción por parte del alcalde con licencia y también por el proceso interno que vive el PAN, respecto a las candidaturas a las alcaldías de las principales ciudades, motivo por el que Daniela y Marco también pactaron este encuentro con Taboada después de la reunión que el eventual candidato a la gubernatura, tuviera con el jefe nacional Jorge Romero.

Los malosos nos comentan que el eje principal de la plática entre los tres antes mencionados, fue precisamente la carrera interna por la candidatura a la alcaldía de la capital, la cual ha sido la más trabada y la que más dolores de cabeza le ha dado a Acción Nacional, sin embargo, será la clave para que el panismo salga unido o lo que los aniquile, razón por la que las decisiones deberán hacerse de manera quirúrgica y midiendo los alcances de la situación. Así que ya con las cartas sobre la mesa, tras esta reunión entre Taboada, Daniela y Marco, poco falta para que ya lleguen las definiciones.

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A propósito de este proceso interno por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, trascendió que quien se reunirá este jueves con el dirigente nacional Jorge Romero es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, el cual ayer mismo recalcó que sigue “más puesto que un calcetín” en la carrera por ser el abanderado del Partido Acción Nacional, luego de que circularan rumores de que tras el escándalo por la detención del exfiscal César Jáuregui y la revuelta de algunos panistas, De la Peña se había hecho, o la habrían hecho a un lado, sin embargo, nada más falso que un billete de dos pesos, tan es así que hoy mismo fue llamado por líder del CEN. El motivo: sólo ellos lo sabrán, pero no cabe duda que todos los sabremos a su debido tiempo.

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Otro que tampoco se ha bajado de la contienda es el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común del gobierno estatal, Rafa Loera, el cual estuvo presente en la reunión del fin de semana pasado, en la que el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, convocó a los panistas de todas las tribus azules a cerrar filas. Anoche y a través de un video en sus redes sociales, Loera Talamantes reiteró que se mantiene en la carrera y que competirá de frente, además de afirmar que él es la mejor opción para encabezar la candidatura de Acción Nacional. Todo esto mientras el secretario de Acción Política del CEN, Santiago Taboada, recibía en la CDMX a la jefa estatal Daniela Álvarez y al eventual candidato a la gubernatura, Marco Bonilla.

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Era cuestión de tiempo para que sucediera… sobre todo después de aquella reunión con el hoy coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, en los primeros días del mes de julio, así que para nada sorprendió a la dirigencia estatal del PRI y a los diputados locales, tales como Memo Ramírez y Arturo Medina, los cuales tienen su músculo político en Parral y la región sur del estado, el hecho de que la síndica Dalila Villalobos y el regidor Vicencio Chávez renunciaran al PRI, pues desde aquel entonces, ambos ya estaban más del lado guinda que del tricolor, así que el anuncio oficial que ayer hicieron, sólo reiteró lo que los priistas ya sabían, además de que Alex Domínguez no se guardó nada y consideró que ese salto de los ya expriistas hacia el otro bando fue debido a su “incongruencia, deslealtad y ambiciones personales”.

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El que anduvo en CDMX, en específico en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, es el diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, el cual encabezó una reunión con la dirigente nacional de Movimiento Territorial, Alejandra Andrade, para precisamente revisar lo que se está haciendo a nivel territorio con la militancia y las nuevas afiliaciones. El PRI se alista para lo que viene, sobre todo en el reforzamiento de su estructura, encargo prioritario de parte del jefe nacional, ‘Alito’ Moreno Cárdenas.