Ardilla se vuelve viral por comerse tamal de dulce afuera de una clínica del IMSS: “México otra vez superando a la IA”

Una escena inesperada en las calles de Aguascalientes captó la atención de miles de usuarios de redes sociales: una ardilla fue grabada mientras comía un tamal de dulce junto a un puesto ambulante. El video se difundió rápidamente en internet y provocó una oleada de comentarios humorísticos por la peculiar imagen del pequeño animal disfrutando uno de los alimentos tradicionales de México.

En la grabación, el roedor aparece a un costado de un puesto de tamales instalado afuera de la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con el alimento entre sus pequeñas patas, la ardilla lo sostiene mientras da mordiscos, aparentemente concentrada en degustarlo.

La escena llamó la atención por la naturalidad con la que el animal manipula el tamal, una imagen que varios internautas describieron en tono de broma como algo difícil de creer. El texto que acompaña la publicación resume esa sorpresa con la frase: “Otra vez México superando a la IA, ardilla comiendo tamal de dulce”.

El video superó los dos millones de reproducciones

La grabación fue publicada por la usuaria @taniacervantes en su cuenta de TikTok. En poco tiempo, el contenido comenzó a circular entre los internautas y acumuló más de dos millones de reproducciones, además de numerosas reacciones y comentarios.

Buena parte de las respuestas se centró en la manera en que suele consumirse este platillo en México. En lugar de limitarse a comentar la presencia de la ardilla junto al puesto, muchos usuarios hicieron bromas sobre la supuesta falta de una bebida caliente para acompañar el tamal.

Entre los mensajes que aparecieron en la publicación se encuentran: “Le va a hacer daño… Sin su atole”.

Otro usuario escribió: “Se me hace una falta de respeto… Que se lo den sin bolillo”.

Las referencias a los acompañamientos tradicionales continuaron en la sección de comentarios. “Le va a hacer daño… Sin su champurrado… Y sin su bolillo”, expresó otro internauta, siguiendo el tono humorístico que predominó en la conversación.

También hubo quienes cuestionaron la escena con una mezcla de sorpresa y sarcasmo. “¿Por qué les da risa? Eso le puede hacer daño… Sin su atolito”, señaló un comentario.

Una de las respuestas que más llamó la atención fue: “Cómo puede ser posible que permitan esoooo, una ardilla comiendo tamal de dulce y sin atole, es indignante”.

Aunque los mensajes se formularon en tono de broma, todos contribuyeron a que la grabación siguiera generando interacciones y llegara a más usuarios.

Una escena cotidiana que se convirtió en fenómeno viral

El episodio muestra cómo una situación sencilla puede convertirse en contenido ampliamente compartido cuando resulta inesperada o provoca identificación entre los espectadores. En este caso, la combinación de un animal silvestre, un tamal de dulce y las referencias a las costumbres gastronómicas mexicanas dio pie a una conversación llena de ocurrencias.

La ubicación también formó parte de la curiosidad que despertó el video, pues la ardilla fue captada junto a un negocio callejero situado frente a una clínica del IMSS en Aguascalientes.

Sin embargo, más allá de las bromas, es importante recordar que los alimentos preparados para las personas no necesariamente son adecuados para los animales silvestres. Los tamales pueden contener azúcar, grasas, sal u otros ingredientes que no forman parte de su alimentación habitual, por lo que no es recomendable ofrecerles este tipo de comida.

Por ahora, la grabación continúa destacando en redes sociales por una imagen tan inusual como sencilla: una pequeña ardilla sosteniendo un tamal de dulce, mientras los usuarios discuten, entre risas, si también debería tener su atole y su bolillo.