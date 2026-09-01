Santiago Giménez continúa su aventura por Europa; llega como refuerzo al Porto

Ciudad de México. El delantero mexicano, Santiago Giménez, se convirtió en el nuevo refuerzo del Porto, cedido por el AC Milan italiano, confirmó este lunes el club portugués a pocas horas del cierre del mercado de fichajes en Europa. La operación incluye una opción de compra no obligatoria que la entidad lusa podrá ejercer al término del curso.

La directiva de los Dragones acompañó el anuncio con imágenes del atacante, de 25 años, luciendo la camiseta blanquiazul junto al presidente de la entidad, André Villas-Boas.

Nacido en Buenos Aires, pero mundialista con México, Giménez disputó este verano la Copa de 2026, en la que la selección coanfitriona cayó eliminada en octavos de final ante Inglaterra (3-2) en el Estadio Azteca, en un partido donde arrancó como suplente e ingresó al campo en la última media hora.

En el palmarés del delantero figuran los títulos internacionales conquistados con el combinado azteca: las Copas Oro de 2023 y 2025, además de la Liga de Naciones de la Concacaf de 2025.

Tras formarse y despuntar en el Cruz Azul (2017-2022), dio el salto a Europa de la mano del Feyenoord neerlandés antes de recalar hace un año en el AC Milan, donde completó una sola campaña en la Serie A antes de emprender esta nueva etapa en el fútbol portugués.

“A partir de ahora, Santiago Giménez buscará seguir los pasos de Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús Corona, tres compatriotas que dejaron huella en la Invicta”, señaló el Porto en su comunicado en referencia a la histórica denominación de la ciudad.