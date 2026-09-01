Catea Unidad Investigación de Robos de la Fiscalía Centro cuatro inmuebles el fin de semana

Las acciones apoyadas por agentes del MP, AEI, DSPM, SSPE, Servicios Periciales y Ejército, permitieron asegurar diversos objetos relacionados con investigaciones por robo agravado, en distintos domicilios en la ciudad de Chihuahua

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), realizó durante el fin de semana, cuatro cateos a domicilios de la ciudad de Chihuahua, para robustecer las indagatorias de diversos robos

Agentes del Ministerio Público (MP) y de la Policía Ministerial (AEI) de la Unidad Especializada, estuvieron apoyados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Ejército Mexicano, y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado adscritos a la FDZC

En un domicilio de la calle Río Madeira, en la colonia Riberas de Sacramento, se ingresó con la orden otorgada bajo la causa penal 1451/2026, por el delito de robo agravado. En el lugar se localizó y aseguró, un compresor de color verde, sin marca o datos legibles, y un vehículo tipo pick up de la marca Ford, línea F-150 modelo 1997.

Horas antes se intervino un domicilio ubicado en la calle Juana Martínez, de la colonia Pedro Domínguez, dando seguimiento a la investigación por robo agravado en el cuadernillo penal 1453/2026.

El domingo, se realizó un tercer cateo en una vivienda de la calle Plaza de las Tres Culturas, en la colonia Dos de Octubre, en seguimiento a una indagatoria por robo agravado, solicitada en el cuadernillo penal 1452/2026, en el lugar se aseguró prendas de vestir y un acta de nacimiento.

La cuarta intervención con orden judicial fue en un en un domicilio ubicado en la calle 63 de esa colonia, ya que está relacionado con la misma investigación, en el lugar se aseguró diversa ropa y un par de tenis de color negro con blanco.

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad investigadora en mención, para continuar con las indagatorias correspondientes.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.