Localizan sin vida a hombre en estacionamiento del bulevar Juan Pablo II

Chihuahua, Chih.- El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad fue localizado en el estacionamiento de un negocio ubicado sobre el bulevar Juan Pablo II, casi en el cruce con la calle 16, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, quien aparentemente se encontraba en situación de calle, habría fallecido por una posible intoxicación relacionada con el consumo de drogas o alcohol. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar oficialmente la causa de muerte mediante las investigaciones y estudios periciales.

Elementos de la Policía Municipal, adscritos al Distrito Morelos, acudieron al lugar y aseguraron la zona, mientras que posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.