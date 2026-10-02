Santiago de la Peña llama a planear hoy el Chihuahua de las próximas décadas

En representación de la Gobernadora Maru Campos, el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, participó en la conmemoración del Día del Arquitecto, organizada por el Colegio de Arquitectos de Chihuahua, donde llamó a planear con visión de largo plazo el crecimiento del estado.

Tras felicitar a las y los arquitectos a nombre de la mandataria estatal, refrendó la importancia de seguir construyendo, desde la colaboración, comunidades más humanas, ordenadas y con mejor calidad de vida.

El funcionario destacó que el crecimiento de Chihuahua representa una oportunidad, pero también plantea retos que exigen visión, planeación y la participación de todos los sectores de la sociedad. Subrayó que las decisiones que se tomen hoy determinarán buena parte de la ciudad que habitarán las próximas generaciones.

“Hablar de arquitectura implica también hablar de calidad de vida, pues detrás de una vivienda, un parque, una escuela, una calle o un espacio público existen decisiones que influyen directamente en la manera en que las personas viven y conviven”, afirmó.

Señaló la importancia de atender de manera integral retos como la movilidad, la vivienda, los servicios, el agua, la infraestructura, los espacios públicos y la planeación urbana, con una perspectiva que trascienda las necesidades inmediatas.

De la Peña sostuvo que el desarrollo debe poner a la persona en el centro. Una buena ciudad, explicó, no puede medirse únicamente por el crecimiento de su infraestructura o de su mancha urbana, sino por la posibilidad de que las familias vivan con seguridad, de que las personas se trasladen con dignidad y de que existan espacios de convivencia y oportunidades para emprender y trabajar.

Añadió que las mejores soluciones no se construyen solo desde las oficinas de gobierno, sino en colaboración con colegios de profesionistas, universidades, empresarios, especialistas y la ciudadanía.

Finalmente, reconoció la trayectoria del Colegio de Arquitectos de Chihuahua y llamó a fortalecer la participación de las y los profesionistas en la toma de decisiones públicas. “El futuro de Chihuahua no se puede improvisar. Hay que pensarlo, planearlo y construirlo”, expresó.